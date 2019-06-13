Посольство США назвало спамом письмо о грин-карте, найденное на почте сотрудника ЦНИИмаш. Из-за него ученого не выпускают из СИЗО

Американское посольство в России назвало спамом письмо о выигранном в лотерее виде на жительство в США (грин-карта), которое получил по электронной почте ученый ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, пишет «Медуза» со ссылкой на главу консульской секции Катрин Холт.

В ее ответе на запрос адвоката «Команды 29» Ивана Павлова говорится, что правительство США никогда не отправляет письма о грин-карте по электронной почте. По ее словам, такие сообщения используют мошенники.

Холт добавила, что Кудрявцев никогда не обращался с заявлением о получении иммиграционный визы в США.

Из-за этого письма, как отмечают правозащитники, Кудрявцева отказываются переводить под домашний арест. Следователи ранее отмечали, что ученый может скрыться от правосудия, поскольку на его почте нашли указанное письмо.

Виктора Кудрявцева обвиняют в госизмене за передачу секретных данных Фон Кармановскому институту, которые, по данным СМИ, касались гиперзвуковых технологий для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». Свою вину ученый отрицает.

В июне под арест по делу о госизмене отправили Романа Ковалева, возглавлявшего отдел Кудрявцева в ЦНИИмаш. Арестованный был учеником Кудрявцева, они написали несколько совместных научных работ.