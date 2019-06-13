В Госдуму внесли законопроект о компенсациях за незаконное уголовное преследование

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о введении компенсаций за незаконное уголовное преследование и лишение свободы. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Законопроектом предлагается выплачивать за каждый день незаконного уголовного преследования не менее 1 тысячи рублей как компенсацию морального вреда. Если человека незаконно заключили под стражу, то компенсация может быть как минимум 15 тысяч рублей за каждый день. Также предлагается ввести компенсацию в 5 тысяч рублей людям, которых незаконно поместили под домашний арест или запретили им совершать определенные действия.

«Одновременно с этим законопроектом устанавливается, что указанные минимальные размеры компенсации ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Один из авторов законопроекта Михаил Емельянов в разговоре с ТАСС уточнил, что внесение законопроекта не связано с уголовным делом против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. «Это давно подготовленный законопроект, он не имеет отношения к делу Голунова. К сожалению, такие случаи происходят довольно часто, но о них не очень много шумят, когда дело касается простых людей, а не журналистов», — пояснил он.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по делу о попытке сбыта наркотиков. Журналист рассказывал, что в полиции его избили и что наркотики ему подбросили. Через несколько дней после этого Голунова отправили под домашний арест, а 11 июня дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

Иван Голунов связывает свое преследование со своим расследованием о похоронном бизнесе — за несколько месяцев до случившегося ему поступали угрозы. В связи с незаконным преследованием журналиста Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, главу управления внутренних дел по Западному административному округу, где вели дело Голунова.