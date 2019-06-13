Медведев раскритиковал «Роскосмос» за неэффективное освоение бюджетных средств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал работу госкорпорации «Роскосмос», констатировав задержки в скроках запусков космических аппаратов и невыполнение госконтрактов по пилотируемым полетам, передает Интерфакс.

«Мы, к сожалению, уже сталкивались с ситуацией, когда корпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции. Мы понимаем, какие негативные последствия влечет: это и недозагруженные предприятия, и несоблюдение различных сроков», — отметил он.

По словам Медведева, до конца года госкорпорация должна освоить еще около 200 млрд рублей (сейчас из выделенного бюджета использовано только 22%), а на космические программы заложено около 260 млрд рублей.

Премьер-министр подчеркнул, что Россия «не имеет права сдавать позиции» в космической отрасли:

«Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и вопрос национальной безопасности».

Медведев уже не в первый раз критикует работу «Роскосмоса». «Хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать», — говорил он в январе, добавляя, что госкорпорации пора «заканчивать с прожектерством», так как это «бросается в глаза».