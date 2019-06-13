В Подмосковье задержали около десяти активистов, выступающих против вырубки леса ради свалки

В подмосковном городе Ликино-Дулево задержали не менее восьми человек, выступающих против вырубки леса под просеку для проезда грузовиков к комплексу по переработке отходов, который планируют там построить. Об этом РБК рассказала местная жительница Людмила Жушева.

«ОВД-Инфо» со ссылкой на активистку Ольгу Басацкую сообщает о задержании 11 человек. Девять задержанных находятся в отделе полиции по Курвскому району, двое — по Воскресенскому, отмечает проект. Политик Дмитрий Гудков писал в телеграм-канале о задержании около 15 человек.

Активисты в подмосковном Ликине-Дулеве, протестуя против вырубки леса под мусорный полигон, перекрыли трассу А-108. С раннего утра идет противостояние с полицией. Вся информация здесь: https://t.co/qvxABSdSWt pic.twitter.com/kxBD2L2J5k — Дмитрий Гудков (@gudkovd) June 13, 2019

Активист Дмитрий (фамилия не указана по его просьбе) уточнил «Новой газете», что в настоящее время осталось примерно 40 человек протестующих. «Все в том же режиме: стоит полиция, стоит ГИБДД, поставили ограждения», — уточнил он.

В разговоре с «Новой газетой» активистка Елена Киселева говорила, что, по мнению протестующих, вырубка леса проводится незаконно. При этом председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников заявил РБК, что в настоящее время проводится расчистка просек в рамках противопожарных мероприятий.

«Мы все документы предоставили, но жители их не восприняли, хотя мы им все объяснили и показали. Они говорят, это без синей печати, без подписи. Мы специально все сделали, им передали, но их почему-то все это не устроило, и они все равно стали выступать против расчистки», — сказал он.

Ранее сообщалось, что выступающие против строительства комплекса по переработке отходов перекрыли трассу А-108. После столкновений активистов с силовиками одну женщину госпитализировали.

Протесты на юго-востоке Москвы из-за планируемого строительства комплекса по переработке отходов начались весной этого года. Местные жители считают, что он окажется большой свалкой, ради нее вырубят более 36 га леса. Власти обещают, что строительство комплекса не начнут, пока не будут завершены все экспертизы.