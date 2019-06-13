Суд в ХМАО признал незаконным отказ женщине с ВИЧ-инфекцией в опеке над племянником

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал незаконным решение органов опеки, которые отказали женщине с ВИЧ-инфекцией в опеке над племянником из-за ее диагноза. Об этом сообщил «Медиазоне» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, информация о деле опубликована на сайте суда.

Экспертиза и психологическое обследование показали, что женщина может быть опекуном. Однако органы опеки отказали ей в усыновлении племянника, и теперь суд обязал их рассмотреть заявление женщины еще раз.

Как рассказывал Васин «Медиазоне», со слов женщины, племянник стал жить с тетей после того, как его мать умерла от рака. Она сообщила, что воспитывает мальчика с рождения, и он хочет остаться с ней. Также женщина настаивала, что кроме заболевания других препятствий для усыновления нет.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий больным гепатитом С и ВИЧ усыновлять детей, если они проживают с ними в течение долгого времени. Запрет продолжил действовать для усыновителей с другими заболеваниями, определенными правительством, в частности, психическими расстройствами, наркоманией, алкоголизмом, туберкулезом и т. д.