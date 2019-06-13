В Госдуму внесли законопроект о многомиллионных штрафах за отказ хранить данные пользователей в России

В Госдуму внесли законопроект о штрафах для иностранных компаний за отказ перенести в Россию сервера с персональными данными россиян. Соответствующий документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Для граждан документ предусматривает штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — от двух до шести миллионов рублей.

При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 тысяч до одного миллиона рублей, для юридических лиц — от шести до 18 миллионов рублей.

По мнению авторов законопроекта, неисполнение требований по локализации баз с личными данными россиян создает угрозу безопасности граждан и «препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом».

«В связи с чем необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас для интернет-компаний, которые отказываются хранить данные россиян в России, предусмотрены штрафы от трех до пяти тысяч рублей по статье о непредставлении сведений (ст. 19.7 КоАП). В апреле за отказ сообщить информацию о локализации баз данных оштрафовали Facebook и Twitter на три тысячи рублей.