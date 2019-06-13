Члену движения «Голос» Роману Удоту продлили домашний арест по делу об угрозах сотрудникам НТВ

Роман Удот. Фото: Анастасия Тороп / «Новая»

Химкинский городской суд Московской области продлил до 16 июля домашний арест члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удота по делу об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

По мнению адвоката Удота Максима Пашкова, избранная мера пресечения незаконна: согласно ст. 108 УК, домашний арест не может применяться, если лицо не может быть приговорено к лишению свободы.

«По словам дознавателя, арест необходим, так как сотрудники НТВ очень испугались угроз Удота. Однако на видеозаписях, которые приобщены к делу видно, что они сами бегают за моим подзащитным по всему магазину. Никакой реальной опасности он для них не представляет», — заявил Пашков.

«Если моя преступная деятельность — угрожать сотрудникам НТВ, то напишите бумагу, запрещающую мне общаться с ними. Буду вам до конца жизни благодарен»,

— сказал на заседании Удот, добавив, что настоящий смысл домашнего ареста — изолировать его от общества и создать препятствия для его деятельности.

Согласно решению суда, Удоту запрещено покидать квартиру за исключением явки по вызову дознавателя, общаться со свидетелями по делу и со всеми остальными, кроме родственников и адвоката, пользоваться телефоном, почтой и интернетом.

Уголовное дело возбудили после того, как в марте прошлого года в аэропорту Шереметьево Удот отобрал телефон у корреспондента НТВ Александры Мирошниченко. Журналистка снимала Удота и настойчиво просила прокомментировать его отъезд заграницу.

Удот отказался общаться с преследовавшими его сотрудниками НТВ и крикнул им «Я вас убью». По словам адвоката, Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондент, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона.

Романа Удота задержали в мае 2019 года, когда он сам пришел в полицию по возвращении в Россию — больше года он был в командировке за рубежом. Мужчина заявил о готовности сотрудничать со следствием. 22 мая Химкинский городской суд Московской области отправил Удота под домашний арест до 16 июня.