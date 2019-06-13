Суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей участника марша 12 июня

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина, участника марша 12 июня в Москве. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Правозащитник Екатерина Рыжова сообщила, что штраф будут обжаловать.

Марш был анонсирован как акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков. За день до этого дело против него прекратили в связи с недоказанностью, но инициаторы мероприятия не стали отменять марш.

По данным «ОВД-Инфо», всего на несогласованной акции задержали 530 человек, среди них не менее 20 несовершеннолетних. На большинство задержанных составили протоколы об участии в мероприятии, вызвавшем помехи движению пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).