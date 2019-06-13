«Обобщать ситуацию было бы неверно»: Кремль — о необходимости реформы МВД после дела Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет окончательных суждений о необходимости проведения реформ в органах внутренних дел, передает РИА Новости.

Песков отвечал на вопрос журналистов по поводу того, свидетельствует ли дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова о необходимости реформ полицейской системы в России.

«Обобщать ситуацию, основываясь на одном деле, было бы, наверное, неверно, хотя, безусловно, предстоит его проанализировать. А главное, предстоит дождаться результатов следствия, которое, собственно, будет проводиться и которое ведется Следственным комитетом, что тоже не маловажно», – сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал действия силовиков на марше 12 июня в Москве. По его словам, решение о разрешении подобных мероприятий и оценка работы на них силовиков - прерогатива городских властей. Песков отметил, что в Кремле знают о жалобах на действия полицейских во время марша. «Я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы просто это не повторялось впредь», – сказал он.

Марш 12 июня анонсировали как акцию в поддержку Ивана Голунова, которого задержали 6 июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков. 11 июня уголовное дело против него прекратили, из-под домашнего ареста журналиста освободили в тот же день, но акция все равно прошла.

По данным «ОВД-Инфо», на марше задержали почти 550 человек, по данным МВД – 200. Четырех человек оставили в отделениях полиции на ночь. 13 июня полиция начала проверять жалобы Общественной наблюдательной комиссии на применение силы к подростку во время задержания. Он рассказывал, что отказался отдать полицейским камеру и удалить отснятый материал, после чего его ударили. Из-за произошедшего подростка госпитализировали.