Роскомнадзор проверит TikTok на соблюдение российского законодательства

Роскомнадзор в 2019 году планирует проверить социальную сеть TikTok на соблюдение российского законодательства, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

«Проведем (проверку – ред.), конечно, посмотрим, поищем <..>. Я уже думал об этом, надо внимательнее на данный сервис посмотреть», – сказал он.

По словам Жарова, в июне ведомство будет проверять «Яндекс.Здоровье», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв» и головную компанию «Яндекса» на соблюдение закона о защите персональных данных. «Надо отдать должное: "Яндекс" сам инициативно к нам приезжал, обсуждал, юристов выделил. Хорошо, когда компания демонстрирует готовность к сотрудничеству», – отметил Жаров.

В феврале Федеральная торговая служба (ФТС) США оштрафовала TikTok на 5,7 млн долларов за нарушение закона о конфиденциальности детей в интернете. В апреле суд в Индии запретил социальную сеть из-за распространения порнографии. После удаления вредоносного контента запрет сняли.

TikTok социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться сообщениями, создавать короткие музыкальные видео и прямые эфиры. В 2018 году TikTok стал одним из самых загружаемых приложений в мире.