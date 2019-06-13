Мэрия Москвы не согласовала митинг против полицейского произвола на проспекте Сахарова

Московская мэрия не согласовала акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и против полицейского произвола 23 июня на проспекте Сахарова, заявку на проведение которой накануне подали Профсоюз журналистов и работников СМИ совместно с Либертарианской партией. Об этом сообщил в своем твиттере член партии Михаил Светов.

Московские власти предложили перенести митинг на площадку в Сокольниках. Представители Либертарианской партии рассказали, что заявленное число участников акции — 20 тысяч человек, а предложенное мэрией место вмещает только около тысячи.

Мы последовали примеру Азара и Лизы Нестеровой и согласились встретиться только в присутствиии независимых журналистов под запись. Мэрия размышляет. — Mikhail Svetov (@msvetov) June 13, 2019

Заявителям предложили обсудить акцию в мэрии, те в ответ призвали к проведению открытого обсуждения. Встреча должна пройти 14 июня.

Организации отмечали, что митинг необходимо провести из-за массовых задержаний на несогласованном марше 12 июня. Они также назвали незаконным согласование акции 16 июня.

Ранее департамент безопасности столичной мэрии согласовал митинг в поддержку Голунова на проспекте Сахарова 16 июня, хотя заявку на его проведение подали позже положенного 10-дневного срока.Инициаторами были главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

12 июня в некоторых городах России прошли акции в защиту Голунова и против сфальсифицированных уголовных дел. На марше в Москве полицейские, по последним данным «ОВД-Инфо», задержали более 540 человек, а по версии МВД — 200 человек. 13 июня суд назначил первый штраф задержанному участнику протеста.