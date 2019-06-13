Суд прекратил дело блогера, на которого составили протокол за съемку акции «бессрочного протеста»
Тверской районный суд Москвы прекратил административное дело блогера Дениса Стяжкина, на которого составили протокол за видеосъемку акции участников «бессрочного протеста». Об этом Стяжкин рассказал «Медиазоне».
Блогера считали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). В материалах дела говорилось, что он снимал акцию протеста 30 января, а потому участвовал в ней.
«Мы в зале суда посмотрели видео с акции, и судья увидела, что я в акции не участвую, а снимаю ее, и решила закрыть дело. Также мы приложили мой репортаж на сайте Sotavision и прессуху», — пояснил Стяжкин.
Участники шествия «бессрочного протеста» 30 января прошли с баннером «Свободу мирных собраний» на Тверской улице. Задержаний во время акции не было. Позже, согласно материалам дела Стяжкина, блогера во время мониторинга в интернете опознал сотрудник Центра по противодействию экстремизму.