В Москве суды вернули в полицию дела двух участников марша 12 июня

Савеловский районный суд Москвы и Тверской суд вернули в полицию дела участников марша 12 июня Александра Арчагова и Владимира Низова. Об этом сообщает «МБХ медиа».

По словам адвоката Дмитрия Захватова, на Арчагова составили протокол о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП), но из-за многочисленных нарушений при его составлении суд вернул дело. Однако Арчагов остается задержанным из-за участия в акции, повлекшей помехи движению пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Арчагов утверждает, что его угрозами заставляли подписать протоколы, хотели снять отпечатки пальцев, не давали связаться с адвокатом и оскорбляли.

Правозащитница Ирина Яценко рассказала, что из-за нарушений в протоколе суд вернул аналогичное дело Низова. Сам он настаивал, что в марше не участвовал, а полицейские решили завести административное дело из-за того, что Низов —гражданин Украины.

12 июня в ряде городов России прошел марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Накануне мероприятия дело против него закрыли с связи с недоказанностью. Инициаторы акции после этого не стали ее отменять, но призвали каждого самостоятельно принимать решение об участии.

По данным «ОВД-Инфо», во время марша полицейские задержали почти 550 человек, по версии МВД, задержанных было 200. 13 июня суд вынес первое решение о штрафе в 150 тысяч рублей для участника акции. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).