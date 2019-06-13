В Кабардино-Балкарии арестовали главу общественного движения «Хабзэ» по делу о покупке и хранении марихуаны

Лескенский районный суд в Кабардино-Балкарии арестовал на 2 месяца руководителя местной общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко по делу о покупке 263 граммов марихуаны. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство подчеркивает, что получило из МВД ответ на запрос о задержании лидера «Хабзэ», однако полиция в нем не упомянула имени Кочесоко.

Как рассказали в МВД, 7 июня полицейские остановили в Лескенском районе автомобиль, за рулем которого был 30-летний житель Баксанского района. У него нашли пакетики с марихуаной, на которых, как показала экспертиза, были отпечатки пальцев подозреваемого, а на смывах с его рук обнаружены следы наркотиков.

Полиция отмечает, что мужчина признался в незаконном приобретении и хранении марихуаны, после чего ему предъявили обвинение. При этом посетивший Кочесоко в СИЗО член Общественной наблюдательной комиссии Заур Жемуха рассказывал «Кавказ.Реалиям», что лидер «Хабзэ» своей вины не признает.

«Кавказский узел» писал, что после задержания Кочесоко в офисе «Хабзэ» устроили обыски. По данным издания, сторонники лидера организации не верят в его причастность к преступлению и связывают преследование с общественной деятельностью. Сооснователь движения утверждает, перед задержанием местные власти стали оказывать давление на Кочесоко и требовали от него «снизить активность» из-за проведения круглого стола о проблемах федерализма.

«Коммерсант» уточняет, что активисты «Хабзэ» выступают за сохранение черкесской идентичности на основе традиционной адыгской этико-философской доктрины. Некоторые члены движения ставят вопросы о создании «специфически черкесского субъекта в составе России», отмечает издание.