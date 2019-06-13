Михаил Саакашвили объявил о выдвижении в Верховную раду

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возглавил список партии «Движение новых сил» на выборах в Верховную раду Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы идем в Раду не коалиции создавать, не в торгах за должности принимать участие. Мы идем туда бороться, подымать Украину, для этого нужно побороть систему, для этого нужно сажать», — заявил он на пресс-конференции.

Саакашвили предупредил, что при регистрации в качестве кандидата у него могут возникнуть проблемы из-за того, что он жил на Украине не последние пять лет, как того требует закон, а меньше. Если такое произойдет, политик пообещал обратиться в суд.

Экс-глава Грузии получил гражданство Украины в 2015 году. Однако Саакашвили был лишен его в 2017 году указом президента Украины Петра Порошенко из-за обвинений в сотрудничестве с преступными группами. Кроме того, его подозревали в получении денег из России на финансирование акций протеста для свержения украинской власти. В мае новый президент Украины Владимир Зеленский вернул политику гражданство, и вскоре тот приехал в страну.

Мэр Киева Виталий Кличко предлагал Саакашвили возглавить партию «УДАР» и объединиться на выборах в парламент. Однако политик отказался от этого предложения, передавала& «Украинская правда» со ссылкой на источники.