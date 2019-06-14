Россия и Евросоюз создадут рабочую группу для перехода на расчеты в рублях и евро

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов договорился с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем создать рабочую группу, которая займется реализацией перевода расчетов за энергоносители в евро и рубли. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Силуанова Андрея Лаврова, обе стороны отметили, что расширение использования национальных валют снизит риски для бизнесменов России и стран Евросоюза.

Лавров добавил, что на встрече они также обсуждали участие европейского бизнеса в реализации национальных проектов. Силуанов заверил Шефчовича, что Кремль заинтересован в сотрудничестве и не видит препятствий для участия иностранных компаний. Оба выступили за увеличение товарооборота и реализацию совместных инвестиционных проектов в различных отраслях, подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, осенью российское правительство заявило о планах по снижению зависимости экономики страны от доллара США. Отмечалось, что этого хотят добиться с помощью стимулирования расчетов в национальных валютах с крупнейшими торговыми партнерами России. СМИ сообщали, что проект подготовили на случай новых санкций против российской финансовой системы.