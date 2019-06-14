«Исламское государство» взяло на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане, произошедший в мае. Об этом сообщает SITE Intelligence Group cо ссылкой на газету «Аль-Набаа» .

Reuters отмечает, что в группировке назвали совершивших бунт заключенных «солдатами халифата».

Ранее о том, что бунт устроили заключенные, связанные с «Исламским государством», говорили в Минюсте Таджикистана. Сама группировка о причастности к бунту не заявляла.

Asia-Plus со ссылкой на источник сообщает, что делу о бунте в колонии присвоен гриф «секретно». По словам собеседника агентства, после произошедшего с занимаемых должностей уволили нескольких сотрудников колонии, а также прокурора надзора исполнения законов в исправительных учреждениях.

Бунт в колонии произошел 19 мая. В результате произошедшего были убиты трое охранников исправительного учреждения и 29 заключенных. Осужденные хотели совершить побег. Они вооружились ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили трех сотрудников колонии.