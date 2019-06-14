В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»

В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2» и других российских газопроводов, об этом сообщается на сайте сенатора Джона Баррассо.

Документ называется The ESCAPE Act (Акт о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе). Он направлен на снижение зависимости Европы от российского газа и увеличение экспорта американского природного газа.

«Некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа. Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия», – говорится в сообщении Барассо.

Помимо санкций против российских газопроводов, документом предлагается и ряд других мер, в частности, принятие в США энергетической стратегии, направленной на повышение энергобезопасности союзников и партнеров страны по НАТО, а также на увеличение экспорта американского газа в эти государства.

Барассо отмечает, что ранее президент США Дональд Трамп назвавал Германию «заложницей» России из-за того, что она поддерживает строительство газопровода.

Напомним, строительство «Северного потока – 2» ведется по дну Балтийского моря, протяженность газопровода составит более 1200 км. Его планируют проложить рядом с действующим газопроводом «Северный поток».