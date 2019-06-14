СМИ: российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, согласно которому полицейские смогут ездить в Турцию и Тайланд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст документа и «Фонтанка».

В МВД «Коммерсанту» подтвердили подлинность документа. По данным Ассоциации туроператоров, в список разрешенных к посещению стран добавились Объединенные Арабские Эмираты и индонезийский остров Бали.

Собеседник «Коммерсанта» рассказал, что если полицейскому разрешают поездку в не рекомендованные для посещения страны, то ответственность берет на себя глава подразделения. Решение принимают с учетом доступа сотрудника к сведениям, составляющим гостайну, уточнил он.

«Коммерсант» отмечает, что список из 116 стран, не рекомендованных полицейским для туристических поездок, опубликовал МИД в 2014 году. Впоследствии из него исключили, в частности, страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу.