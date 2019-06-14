«Коммерсант» рассказал о возможном увеличении скоростного лимита на российских дорогах до 130 км/ч

В России могут утвердить ГОСТ, который позволит устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

По данным издания, проект подготовил Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса, его планируют утвердить в августе.

Помимо предельного скоростного лимита, новым ГОСТом предлагается ввести требования к зонам для остановки. «Коммерсант» уточняет, что, согласно им, при ширине обочины менее 1,5 м каждые 3-5 км на дороге должны быть площадки, отделенные от проезжей части разделительной полосой. Их ширина должна составлять не менее 3,75 м. Также проектом стандарта рекомендуется сужение левые полосы на шести- и более полосных магистралях до 3,5 м (сейчас – 3,75 м).

В настоящее время правила дорожного движения ограничивают скорость на автомагистрали при отсутствии знаков до 110 км/ч для легковых машин и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 т — до 90 км/ч. Однако по решению собственника дороги допустимая скорость может быть увеличена до 130 км/ч. В настоящее время такие участки есть у госкомпании «Автодор», которая курирует платные дороги.

Ранее вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально разрешенную скорость на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч. Он отмечал, что возможные изменения в первую очередь касаются новых скоростных трасс и дорог, открытых для транспорта после капитального ремонта.