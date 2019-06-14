«Ведомости»: десяти самым бедным российским регионам назначили кураторов из числа министров

Десяти российским регионов со слабой экономикой выделили кураторов из числа федеральных министров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко.

Подлинность документа, в котором содержится распределение регионов между министрами, изданию подтвердили три федеральных чиновника. По данным «Ведомостей», десятку бедных регионов определило Минэкономразвития.

Регионы выбирали, отмечает издание, с учетом четырех показателей: среднедушевых доходов местных жителей, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработицы и инвестиций в основной капитал. Все они получают помощь из федерального бюджета и во всех них среднедушевые доходы населения меньше средних по стране (31 422 рубля в месяц).

В частности, министру экономического развития Максиму Орешкину досталось три региона: Республика Алтай, Карелия и Тува. Министр финансов Антон Силуанов будет курировать Курганскую область, а министру сельского хозяйства Дмитрий Патрушев – Адыгею, утверждают «Ведомости». Контролировать работу будет Мутко. В список не вошли регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного округов, так как существуют отвечающие за них министерства.

«Ведомости» отмечают, что министры должны подготовить с помощью Минэкономразвития меры по ускоренному развитию регионов, проанализировать ситуацию в них, а также провести выездные совещания. Чиновник из Минэкономразвития утверждает, что при этом для каждого из регионов определят приоритетные направления развития и необходимую инфраструктуру. В письме сказано, уточняет издание, что разработанные программы будет утверждать правительство, но оно пока не решило, как министры будут отчитываться по итогам кураторства.

В Минсельхозе создали рабочую группу по стратегию развития Адыгеи, рассказал представитель министерства «Ведомостям». Минфин готовит предложения о развитии Курганской области, сообщил его представитель. В Минприроды изданию сказали только, что министру не нужны дополнительные полномочия. Другие министерства на вопросы «Ведомостей» не ответили, а представитель Мутко и пресс-служба правительства отказались комментировать информацию издания.