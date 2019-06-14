США заявили о наличии доказательств причастности Ирана к атаке на танкеры в Оманском заливе

Центральное командование вооруженных сил США заявило о причастности Ирана к атаке двух танкеров в Оманском заливе, произошедшей накануне. Оно опубликовало видеозапись, на которой, утверждают США, видно, что иранские военные убирают несработавшую мину с одного из танкеров.

Видеозапись была сделана американским самолетом, отмечается в подписи к ней. На видео запечатлено, как люди на лодке подплывают к танкеру и снимают с него небольшой предмет. По данным США, мину снимали бойцы из Корпуса стражей исламской революции.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности Ирана к атакам на два танкера. Он уточнил, что такой вывод был сделан на основе разведывательных данных о типе оружия, который использовался при атаке. Иран отверг обвинения.

Об атаках на танкеры сообщили СМИ днем 13 июня. По их данным, в результате произошедшего никто не пострадал, всех 44 моряков, находившихся на борту, удалось эвакуировать. Из-за сообщений о происшествии цены на нефть выросли на 4%.