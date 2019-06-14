Суд в Приморье оштрафовал на 56 млн рублей вторую компанию, выловившую косаток и белух

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей компанию «Океанариум ДВ», которая занималась отловом косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в нарушении правил рыболовства из-за вылова трех косаток (ч. 2 ст. 8.17 КоАП). По версии суда, «Океанариум ДВ» использовала несоответствующие орудия и места лова, конструкции для перевозки животных, а на судах не было ветеринара. Представители компании вину не признали и заявили о намерении обжаловать решение.

Ранее суд оштрафовал на 28,2 млн рублей компанию-отловщика косаток и белух «Белый кит». Фрунзенский суд начал рассматривать аналогичные дела компаний «Сочинский дельфинарий» и «Афалина».

В 2018 году в Охотском море выловили около 100 косаток и белух для поставки в Китай и поместили их в вольеры бухты «Средняя», которые впоследствии стали называть «китовой тюрьмой». Из-за многочисленных нарушений, которые позже обнаружили в бухте, были возбуждены уголовные и административные дела.

В конце мая суд на Сахалине признал вылов животных незаконным, но отказался изъять их у частных компаний. Косаток и белух пообещали вернуть в естественную среду обитания в августе.