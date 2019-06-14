На журналиста дагестанской газеты «Черновик» завели дело об участии в террористической организации

На редактора отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева завели дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК).

Как сообщает само издание со ссылкой на адвоката Арсена Шабанова, журналист официально задержан следственными органами. Ранее в его дом прошел обыск, у Гаджиева изъяли телефоны, компьютерную технику и другие электронные носители.

По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета исламского проповедника Исраила Ахмеднабиева (более известного как Абу Умар Саситлинский), которого подозревают в связях с «Исламским государством» (террористическая организация запрещена в России).

«Редакция газеты “Черновик” считает обвинение абсурдным и намерена добиваться разъяснений от следственных и других правоохранительных органов причин задержания нашего журналиста», — говорится в заявлении газеты.

Ранее ФСБ России и СК задержали уроженца Северной Осетии Георгия Гуева. По версии следствия, он собирал деньги и оказывал услуги ИГ и Ахмеднабиеву. Следователи утверждают, что он перечислил террористической организации не менее 50 млн рублей.