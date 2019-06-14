На Урале суд приговорил бизнесмена к условному сроку за истязание ребенка

Пригородный районный суд Свердловской области приговорил к 4 годам лишения свободы условно основателя компании «ITM Холдинг» Юрия Юдина за истязание несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 117 УК). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в 2014-2016 годах бизнесмен подверг истязанию сына своей подруги: он надел на мальчика электроошейник, дал ему пульт управления и заставил «наказывать себя» за отсутствие успехов в айкидо. Все это снималось на видео, некоторые из которых опубликовали уральские СМИ. На записи видно, что после каждого удара током мальчик выгибается и всхлипывает.

При истязании присутствовала мать мальчика, но она отказалась свидетельствовать против Юдина. Суд проходил в закрытом режиме. Гособвинение просило для бизнесмена 5 лет колонии.

В деле против Юдина могли появиться и другие эпизоды: так, на опубликованных СМИ фотографиях и видеозаписях видно, как Юдин бьет детей (предположительно, детей своих подчиненных) палками и колет им кисти рук ножом и иголками. В то же время, эти эпизоды не легли в основу уголовного дела в связи с истечением сроков давности.

В 2018 году Юдина уже пытались привлечь к уголовной ответственности за издевательства над детьми, но тогда суд переквалифицировал дело на статью о побоях (ч. 1. ст. 116 УК) и освободил его от уголовной ответственности в связи с декриминализацией данной статьи.