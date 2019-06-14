В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса

В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, передает РИА Новости с места события.

В специализированном центре в селе Покровское принимают жителей ДНР, в Новошахтинске — ЛНР.

У жителей Донбасса снимают отпечатки пальцев, которые заносятся в базу данных. Затем они знакомятся с документами, принимают присягу, после чего им вручают паспорт и конституцию.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства для жителей Донбасса. Процесс рассмотрения заявления занимает до трех месяцев.

По словам президента, данное решение носит исключительно гуманитарный характер.

Украина признала недействительными выданные российские паспорта. Местные власти считают, что такой шаг со стороны России является «очередным пренебрежением норм международного права».