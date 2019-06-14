Центробанк впервые за год снизил ключевую ставку

Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку до 7,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ее на 0,25 процентных пункта. В пресс-службе регулятора отметили, что это решение принимали «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции».

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в дальнейшем будет находиться на уровне 4%, поэтому регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и перехода к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Большинство опрошенных РБК аналитиков Bloomberg предсказывали снижение ключевой ставки до 7,5% из-за повышения НДС. Председатель банка Эльвира Набиулина также говорила, что совет директоров рассматривает вариант снижения ставки в июне.

В сентябре 2018 года ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%. До этого она с декабря 2014 года неизменно находилась на уровне 7,25%. Позже регулятор поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта.