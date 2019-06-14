Сотрудников ФБК вызвали в прокуратуру из-за твита об их преследовательнице

Сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова и Вячеслава Гимади вызвали в прокуратуру по делу об оскорблении (ч. 1 ст. 5.61 КоАП) из-за жалобы следившей за ними активистки «Гражданского патруля» Светланы Кондратьевой. Об этом Шаведдинов сообщил в своем твиттере.

Согласно опубликованному им документу, поводом послужил твит Шаведдинова от 23 марта, который содержал «оскорбляющие честь и достоинство» Кондратьевой выражения. После этого юрист ФБК Гимади сделал репост записи на свою страницу. Шаведдинов добавил в разговоре с «МБХ медиа», что они не собираются приходить в прокуратуру, куда их вызвали на 14 июня.

Шаведдинов заявил, что уже несколько месяцев у офиса ФБК находятся молодые люди с камерами. Он утверждает, что они следят за Алексеем Навальным по заданию бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее юрист ФБК Любовь Соболь рассказала, что обратилась в полицию из-за слежки за ее мужем Сергеем Моховым. Она также связывает преследователей с Пригожиным.