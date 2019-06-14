Родственники аспиранта МГУ Мифтахова рассказали об угрозах от полицейских Нижнекамска

Родственники арестованного аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова рассказали об угрозах со стороны полицейских Нижнекамска. Об этом «Новой газете» рассказали активисты «Инициативной группы МГУ».

По их словам, полицейские вызывали мать и отчима Мифтахова для беседы в УВД. Они интересовались, как часто он ездит в Нижнекамск, и с кем члены его семьи общаются по поводу его дела в Москве.

Полицейские показывали отчиму Мифтахову записи с камер наблюдения, на которых сестра аспиранта клеит стикеры в его поддержку.

Как передают активисты со ссылкой на родственников, они требовали, чтобы она прекратила заниматься поддержкой брата — в противном случае ей обещали устроить проблемы с учебой и поставить на учет.

Матери Мифтахова говорили, что она «прекратила общаться с общественниками» и «взялась за дочь». Отчиму угрожали создать проблемы на работе, говорится в сообщении активистов.

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Азат Мифтахов находится под арестом по делу о поджоге офиса «Единой России» на Онежской улице в Москве. Сам Мифтахов полностью отрицает вину в хулиганстве и заявил, что дело против него сфабриковано.

Изначально его задержали по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного в Балашихе. Тогда были задержаны еще десять левых активистов. Однако всех, кроме Мифтахова, в тот же день отпустили, а его оставили в изоляторе временного содержания.