МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.

Из документа следует, что в 15:08 был зафиксирован шумовой эффект — в этот момент в самолет попала молния, после чего произошло отключение автопилота и переход в режим Direct Mode.

Затем экипаж принял решение вернуться, однако связь с диспетчером на рабочей частоте установить не удалось. В 15:09 связь была восстановлена на авариной частоте, и второй пилот доложил о возврате судна.

Самолет совершил три касания о взлетно-посадочную полосу: «Характер следов на ВПП при третьем касании показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены.

Произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром».

После третьего приземеления бортовые самописцы зафиксировали информация, показывающую возможную потерю (полную или частичную) управления двигателями. Они работали до момента прекращения записи самописца.

В 15:30 была зарегистрирована «Пожар в заднем БГО». Путевая скорость самолета в этот момент времени составляла 185 км/ч. В эту же минуту самолет остановился, последовала команда: «Расстегнуть ремни, оставить все, на выход…», затем экипаж подал команду эвакуироваться.

5 мая выполнявший рейс Москва — Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. Росавиация называла «человеческий фактор» приоритетной версией крушения самолета.