Активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко продлили домашний арест по делу «нежелательной организации»

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 17 сентября домашний арест активистке, члену совета «Открытой России» Анастасии Шевченко по обвинению в участии в нежелательной организации (ст. 284.1 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале «Открытой России».

Адвокаты Сергей Бадамшин и Сергей Ковалевич просили приобщить к делу решение Конференции о ликвидации движения «Открытая Россия». Защита также предложила разрешить активистке прогулки с детьми, заменив стационарное следящее устройство мобильным, как это допустила ФСИН, но суд отказал.

Шевченко назвала обвинения в свой адрес абсурдными, а также заявила, что не собирается отказываться от планов выдвигаться в Гордуму Ростова-на-Дону.

Напомним, 23 января Шевченко поместили под домашний арест. Она стала фигуранткой первого в России уголовного дела об участии в нежелательной организации. Ей вменили два эпизода: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты. Дела по аналогичной статье позже возбудили еще против трех членов движения.

В конце мая Шевченко стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей.