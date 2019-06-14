Суд оштрафовал еще одного участника марша 12 июня. Он выкрикивал фразу «С Днем России!»

Тушинский районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей Андрея Трофимова, участника марша 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает «МБХ медиа».

Его признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры).

Андрея Трофимова задержали у памятника Высоцкому на Страстном бульваре. Он громко выкрикивал фразу «С Днем России», когда кого-то задерживали. При этом никакой символики на нем не было.

Трофимов добавил, что участвовал в акции, а не в шествии, и что не мешал проходу граждан, поскольку стоял на площадке у памятника Высоцкому.

12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Накануне мероприятия дело против него закрыли с связи с недоказанностью.

По данным «ОВД-Инфо», во время марша полицейские задержали почти 550 человек; по версии МВД, задержанных было около 200. 13 июня суд вынес первое решение о штрафе в 150 тысяч рублей для участника акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).