Reuters выяснило, что самолеты «Роснефти» могли использоваться в личных целях. Компания обвинила агентство в тотальной слежке

Корпоративные самолеты «Роснефти» несколько раз летали в Сардинию, на Мальдивы, Ибицу и Пальма-де-Майорку в то же время, когда там отдыхал глава компании Игорь Сечин или люди из его окружения, сообщает Reuters.

Агентство отследило 290 рейсов самолетов «Роснефти» за период с января 2015 года по май 2019 года. По оценке Reuters, 96 полетов были совершены во время государственных праздников в России или во время выходных.

Агентство не обнаружило публичной информации о проведении там бизнес-встреч. При этом бывшая жена Сечина и его друзья публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест, где в то время были самолеты «Роснефти», отмечает Reuters. В расследовании также упоминалась фотография похожего на Сечина мужчины, который садился в самолет в аэропорте Пальма-де-Майорка.

В компании агентству отказались отвечать на вопрос, разрешает ли трудовой договор Сечина использовать в личных целях корпоративные самолеты. При этом подобное запрещает кодекс этики «Роснефти», находящийся в открытом доступе.

В связи с расследованием «Роснефть» обвинила Reuters в «тотальной слежке с использованием технологий специальных служб, со взламыванием закрытых аккаунтов в социальных сетях».

В пресс-релизе компании отметили, что трудовое соглашение Сечина предусматривает «транспортное обеспечение его и членов его семьи в служебных поездках и отпусках». В «Роснефти» подчеркнули, что рассматривают вопрос об обращении в суд.