В Нидерландах пройдет конференция по поводу крушения MH17. На ней озвучат имена некоторых причастных к трагедии

В Нидерландах пройдет пресс-конференция по поводу крушения малайзийского «Боинга» под Донецком. Мероприятие состоится 19 июня в 13:00 по местному времени (14:00 мск) в городе Ньювейген.

По информации «Новой газеты», на конференции озвучат имена некоторых причастных к крушению самолета. Трансляция будет идти на YouTube-канале голландской полиции.

На прошлой неделе «Новая» опубликовала расследование, где привела несекретные документы Минобороны. Из бумаг следовало, что за два дня до катастрофы более 170 российских зенитчиков из 53-й бригады ПВО прибыли на военную базу в Миллерово вблизи украинской границы. В тот же день им вручили сухие пайки на пять суток.

Трагедия произошла 17 июля 2014 года над Донбассом, в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все 298 человек, в том числе 80 детей. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

Объединенная следственная группа (JIT) заключила, что «Боинг» был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который доставили на Донбасс из курской ракетной бригады.

После заявления JIT власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в крушении самолета. Минобороны России при этом настаивает, что «Бук» не принадлежит российской армии.