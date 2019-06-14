Столичные власти согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова

Мэрия Москвы согласовала митинг Либератрианской партии в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городского департамента региональной безопасности.

Мероприятие состоится 23 июня с 17:00 до 19:00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Заявленное число участников — до 20 тысяч человек.

Цель митинга — выразить несогласие с преследованием корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова (его необоснованно обвинили в сбыте наркотиков, позже дело прекратили) и других журналистов.

ТАСС сообщает, что получил информацию от департамента Москвы, что нам согласован митинг 23 числа. Бумаги подтверждающей это у нас на руках пока нет. pic.twitter.com/F3XpPkSEiy — Mikhail Svetov (@msvetov) June 14, 2019

Накануне либертарианцы отмечали, что московские власти предлагали перенести мероприятие на площадку в Сокольниках, однако это место не вмещало заявленное число участников.

Ранее департамент безопасности согласовал митинг в поддержку Голунова на проспекте Сахарова 16 июня, хотя заявку на его проведение подали позже положенного 10-дневного срока. Инициаторами были главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.