Иван Голунов назвал имя полицейского, избившего его после задержания. Им оказался лауреат конкурса «Лучший полицейский Москвы»

Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал, что избившего его оперативника зовут Максим Уметбаев. Об этом он сообщил в эфире программы «Осторожно, Собчак».

По словам журналиста, полицейский в наркодиспансере, куда его привезли после задержания, два раза ударил Голунова кулаком в висок. Когда тот упал, сотрудник полиции наступил ногой на его грудь.

На сайте МВД сказано, что Уметбаев — полицейский в третьем поколении, а в 2015 году «в свои 22 года уже неоднократно отличался при задержаниях преступников». Тогда же он занял второе место на конкурсе «Лучший полицейский города Москвы».

Спецкорреспондента «Медузы» обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Спустя несколько дней дело против Голунова прекратили в связи с недоказанностью. Журналист настаивал, что преследование связано с его расследованием о похоронном бизнесе.

Врачи бригады скорой помощи, которая привеза Голунова в больницу говорили, что обнаружили у него гематому на затылке, множественные ссадины грудной клетки и ушибы ребер. При этом главврач больницы №71, где обследовали журналиста, не посчитал травмы серьезными для госпитализации.