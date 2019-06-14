Исследовавшая активистов Навального сотрудница ВШЭ рассказала об увольнении из-за давления проректора. Она это отрицает

Сотрудница Лаборатории сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Сироткина рассказала об увольнении из-за давления проректора Валерии Касамары. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Давление началось неделю назад. Валерия Касамара позвонила мне и потребовала отчет о моем исследовании.

Валерия Касамара оказывала давление на мою лабораторию. Чтобы обезопасить коллег, я была вынуждена уволиться и продолжить исследование уже как независимый/безработный ученый», — сообщила Сироткина.

Экс-сотрудница ВШЭ занималась проектом по исследованию активистов, в частности сторонников оппозиционера Алексея Навального. В разговоре с «Эхо Москвы» Сироткина уточнила, что Касамара требовала закрыть проект, потому что он «не должен ассоциироваться с ВШЭ».

Сама Валерия Касамара отрицает, что оказывала давление на Сироткину: «Почему-то мои просьбы показать описание исследования дальше были интерпретированы как давление со стороны руководства ВШЭ, которое повлекло за собой увольнение».

5 июня «Новая газета» сообщила, что в ВШЭ объединят департамент политической науки с департаментом государственного и муниципального управления. Новая структура получит название департамент политики и управления.

Сообщалось, что в результате слияние могут потерять работу профессора и преподаватели, придерживающиеся оппозиционных взглядов. В институте реорганизацию департаментов назвали «чисто организационной».

Параллельно с созданием новой структуры фактически стартовала избирательная кампания Валерии Касамары. В движении «Голос» связывали расформирование департамента с желанием проректора избираться в Мосгордуму.