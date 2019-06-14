Суд оштрафовал журналистов «Таких дел» за пикеты в поддержку Ивана Голунова

Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотареву и главу отдела спецпроектов Сергея Карпова за пикеты в поддержку спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Журналистов оштрафовали за нарушение порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). 8 июня они вместе с другими сторонниками Голунова встали с одиночными пикетами у здания Никулинского суда, когда там рассматривался вопрос о мере пресечения спецкору «Медузы».

Ранее суд оштрафовал на 15 тысяч участника марша в поддержку Голунова. 12 июня он был на акции у памятника Высоцкому на Страстном бульваре и во время задержаний он выкрикивал фразу «С Днем России».

Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но вскоре дело прекратили в связи с недоказанностью. Журналист настаивал, что преследование связано с его расследованием о похоронном бизнесе.В защиту Голунова выступили многие российские журналисты, артисты, общественные деятели и другие. 12 июня в Москве прошел марш в поддержку журналиста.