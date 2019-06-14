TikTok согласился сотрудничать с российскими властями. Ранее Роскомнадзор анонсировал его проверку

Приложение TikTok согласилось сотрудничать с российскими властями после того, как Роскомнадзор анонсировал его проверку на предмет соблюдения законодательства. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на социальную сеть.

«Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила, и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями», — рассказали в компании.

В мае Роскомнадзор пообещал проверить TikTok на предмет распространения детской порнографии и другой запрещенной информации. Надзорное ведомство заинтересовалось приложением после обращений граждан.

TikTok — социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться сообщениями, создавать короткие музыкальные видео и прямые эфиры. В 2018 году TikTok стал одним из самых загружаемых приложений в мире.