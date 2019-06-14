ЕС рассказал о попытках России повлиять на выборы в Европарламент

Связанные с Россией злоумышленники пытались повлиять на явку и предпочтения избирателей во время выборов в Европарламент, говорится в докладе Еврокомиссии.

В ЕС уточнили, что кампания по дезинформации охватывала ряд тем, таких как легитимность Евросоюза, миграция и суверенитет некоторых стран. В отчете отмечается, что в кампании использовались и другие, внешние источники.

«Вместо того, чтобы проводить крупномасштабные операции на цифровых платформах, эти субъекты, в частности связанные с российскими источниками, теперь, похоже, предпочитают мелкомасштабные локализованные операции, которые сложнее обнаружить и разоблачить», — говорится в докладе.

Для влияния на избирателей злоумышленники использовали, в частности пожар в Нотр-Даме как «предполагаемый упадок западных и христианских ценностей в ЕС». Также они пытались повлиять на результаты выборов с помощью политического кризиса в Австрии.

Выборы в Европарламент прошли 23-26 мая в 28 странах, входящих в Европейский Союз. Явка на выборах составила 50,5% и стала самой высокой за 20 лет.