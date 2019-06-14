Роскомнадзор заблокировал форум с данными почти миллиона клиентов российских банков

Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных форум phreaker.pro, с которого можно было платно скачать базу данных с информацией об около 900 тысячах клиентов российских банков. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что в настоящее время операторы связи начали блокировать сайт на территории России.

«На сайте форума отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных. Незаконное размещение в интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имуществ», — заявили в ведомстве.

Об утечке данных почти миллиона клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка (Home credit bank) сообщал «Коммерсант». На форуме были выложены их имена, телефоны, паспортные данные и информация о месте работы. В Роскомнадзоре тогда пообещали обратиться в суд и заблокировать ресурс.