Мать арестованного по делу о сбыте наркотиков активиста Милушкина провела одиночный пикет у псковского управления МВД

В Пскове Ирина Милушкина, мать активиста штаба Навального Артема Милушкина, вышла к зданию регионального управления МВД с одиночным пикетом. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Мать арестованного псковского активиста Артёма Милушкина вышла с пикетом к зданию регионального УМВД. Он утверждает, что ему подбросили наркотики: https://t.co/ouE8tLkoey pic.twitter.com/CjmHraD7tx — Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 14, 2019

Против Милушкина возбуждено дело о сбыте наркотиков в крупном размере (ч.4 ст. 228.1 УК), он сейчас находится под арестом. Ирина вышла к управлению МВД с плакатом «Свободу Артему Милушкину. 5 месяцев в СИЗО».

«Я с начала дела [журналиста «Медузы»] Ивана Голунова искала возможность выйти. Мне кажется, эти дела похожи. <…> Мой сын Артем Милушкин находится в СИЗО уже 5 месяцев. Он потерян и подавлен. У него тяжелая бронхиальная астма и гипертония. Он никогда не имел дела с наркотиками», – сообщила она «Радио Свобода».

К женщине во время одиночного пикета подошли трое полицейских, другие были в штатском, стояли неподалеку и снимали акцию, отмечает радиостанция. Они переписали паспортные данные Милушкиной и выступали против работы корреспондента «Радио Свобода» на месте акции, так как действие проходит у административного здания.

Дело против Артема Милушкина и его жены Лии, координатора псковского регионального отделения ликвидированног движения «Открытая Россия», возбудили в январе. Она сейчас находится под домашним арестом, в марте на Лию завели второе уголовное дело. Активисты вину не признают и считают дело связанным с их политической деятельностью.

Напомним, Ивана Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но вскоре дело прекратили в связи с недоказанностью, его освободили из-под домашнего ареста. Журналист настаивал, что преследование связано с его расследованием о похоронном бизнесе. В защиту Голунова выступили многие российские журналисты, артисты, общественные деятели и другие. 12 июня, уже после его освобождения, в Москве прошел марш в его поддержку.