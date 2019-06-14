Жители села в Пензенской области перекрыли участок федеральной трассы после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка Пензенской области перекрыли участок федеральной трассы М5 «Урал», сообщает «Пенза-Взгляд».

Издание отмечает, что на дорогу вышли сотни людей. На месте происходящего образовалась пробка.

Накануне в селе произошла массовая драка. «Комсомольская правда» и «Пенза-Взгляд» со ссылкой на социальные сети отмечали, что конфликт местных жителей с цыганами произошел на пруду. Местные жители пришли туда с топорами и ножами, «Комсомольская правда» со ссылкой на жительницу села отмечает, что это произошло после того, как цыгане начали «приставать к детям».

Как сообщал ТАСС, в результате произошедшего пострадали пять человек, один из них впоследствии скончался в больнице.

«Приезжал губернатор, но никаких ответов особенно не дали, просто заявили, что все будут наказаны, будут заведены уголовные дела. Сейчас задержано четыре человека. Сейчас уже ничего не происходит, все успокоилось более-менее. Приезжал ОМОН, дополнительные сотрудники ДПС на трассах», — сказала РБК местная жительница Дарья Кузнецова.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев написал в инстаграме, что обсудил произошедшее с врио начальника УВД по Пензенской области и главой района. «Ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов», — сообщил он в комментариях к своему посту.

Из-за произошедшего в Чемодановке Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК).