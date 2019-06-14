В Москве в общественном пространстве Яма задержали не менее десяти человек

В Москве в общественном пространстве Яма на Китай-Городе задержали не менее 10 человек. Об этом рассказала одна из задержанных Ася Вишнякова «МБХ медиа».

Отмечается, что в общественное пространство приехали активисты проекта «Лев против». В Яме начались конфликты, после этого ОМОН начал задерживать людей. Трансляция ведется на youtube-канале «Цветы для Володи». «МБХ медиа» отмечает, что, по словам ведущей трансляции, задержали не менее 20 человек.

«Медиазона» отмечает, что посетителей Ямы задерживают с применением силы. Одну из задержанных бойцы ОМОНа волокли по асфальту.

Активисты движения «Лев против» периодически устраивают рейды в Яме «против алкоголиков и наркоманов». В частности, в конце мая во время рейда был распылен перцовый газ, от этого пострадали несколько человек. Лидер проекта «Лев против» Михаил Лазутин утверждал, что первыми столкновения начали посетители Ямы.