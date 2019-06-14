СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами

Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга». По словам Латца, поводом стало интервью, которое он записал с уральскими экологами, участниками движения «СтопГОК».

Лукас Латц. Фото: facebook.com

Латц сообщил «Эху», что в начале июня к нему пришла полиция, обвинив студента в том, что он нарушил миграционное законодательство, работая журналистом по студенческой визе. При этом, по словам Латца, полицейские прямо спрашивали, почему он пишет про «Стоп ГОК» и не считает ли это движение экстремистским.



14 июня Латца пригласили в СПбГУ, чтобы ознакомить с приказом об отчислении — на то, чтобы покинуть Россию у студента есть шесть дней, так как его студенческая виза перестала действовать. Молодой человек не исключает, что на руководство вуза могли надавить.

Немец добавил, что вместе с адвокатом собирается обжаловать административный протокол и бороться за восстановление в университете. Однако делать это он будет уже из Германии.

Лукас Латц приехал в Санкт-Петербург в 2018 году учиться на социолога. Студент принимал активное участие в общественной и политической жизни России, публикуя в немецких изданиях материалы о движении «Стоп ГОК» в Челябинской области, деле Оюба Титиева, протестах в Шиесе и других. Сам Латц утверждает, что делал эту работу в учебных целях.