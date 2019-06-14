В США застрелили российского сноубордиста Дмитрия Кольцова

В Лос-Анжелесе 10 июня застрелили российского сноубордиста Дмитрия Кольцова, сообщает Los Angeles Times.

Обвинение в убийстве предъявили 30-летнему Ретту Нельсону. Издание отмечает, что он выстрелил в Кольцова из своей машины после короткого разговора со спортсменом. Также он убил заместителя шерифа округа Джозефа Солано и выстрелил в человека, который стоял рядом с Кольцовым, но не попал.

Помимо этого, Нельсона обвинили в ограблении заправки и супермаркета. В настоящее время он находится под стражей.

В полиции города Los Angeles Times рассказали, что родственники Нельсона в мае заявили о его исчезновении. Издание отмечает, что у мужчины были проблемы с наркотиками, и его семья была обеспокоена его психическим состоянием.

Кольцов входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду, отмечает Sports.ru. Он был чемпионом страны в сноуборде, а также занимался скейтбордингом и серфингом.