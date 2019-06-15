CNN: до инцидента с танкерами Иран пытался сбить в Оманском заливе американский дрон

Иранские военные 13 июня, за несколько часов до взрывов на танкерах, выпускали ракету земля-небо по американскому разведывательному дрону MQ-9, сообщил сотрудник администрации США телеканалу CNN.

Ракета не попала в цель и упала в воду. До атаки дрон якобы зафиксировал приближение иранских судов к танкерам, уточнил источник, не предоставив снимков с беспилотника. Он также отметил, что за несколько дней до инцидента другой американский дрон был сбит в Красном море из иранского оружия, предположительно, йеменскими хуситами.

США, а также Великобритания обвиняют иранских военных во взрывах на двух нефтетанкерах, шедших под флагами Панамы и Маршалловых островов. Американский флот публиковал записи, на которых якобы иранцы убирают несработавшую мину с одного из кораблей. Тегеран все обвинения отрицает.