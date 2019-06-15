Лидер ушедшей в оппозицию молдавской Демпартии олигарх Плахотнюк покинул страну

Связанные с Демократической партией Молдавии, включая ее председателя олигарха Владимира Плахотнюка, вечером 14 июня покинули страну, сообщает телеканал TV8. В пресс-службе партии отлет Плахотнюка подтвердили, однако призвали «не спекулировать», поскольку тот якобы отбыл на несколько дней к родственникам.

На борту прибывшего в московский Шереметьево самолета, по данным TV8, были родственники бизнесмена Илана Шора, которого признали виновным в отмывании миллиарда евро. Вечером вылетели еще пять чартеров до Стамбула, об их пассажирах ничего не известно, однако у Кишиневского аэропорта, как добавляет Point, было «скопление припаркованных дорогих машин».

На пограничном пропускном пункте источники TV8 также заметили бывшего премьера Юрия Лянкэ, который до 8 июня был вице-премьером по евроинтеграции.

Днем 14 июня правительство Демпартии во главе с Павлом Филипом объявило об отставке. До этого на протяжении недели в стране было двоевластие между ними и правительством президента Игоря Додона с премьером Майей Санду.

Президент Владимир Путин говорил, что поддерживает попытку Додона «избавиться <..> от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени в Молдове власть». А вице-премьер Дмитрий Козак рассказывал, что Плахотнюк в письме предлагал ему изменить ориентацию партии на пророссийскую.