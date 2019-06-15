СК: после массовой драки под Пензой в полицию доставили более 170 человек

Обновление 13:56 Дело передали в центральный аппарат СК. Глава пензенского МВД заявил об установлении личностей всех 12 участников драки.

Полицейские после массовой драки в Чемодановке Пензенской области доставили в отделения 174 местных жителей, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В ходе конфликта 13 июня один человек погиб, еще четверо пострадали.

Троих из них, предполагаемых участников конфликта, задержали, а еще 21 человека допросили. Следователи также переквалифицировали дело и теперь оно расследуется по более тяжким статьям об убийстве и покушении на убийство по предварительному сговору (ранее — о причинении тяжкого вреда здоровью).

Накануне в Чемодановке прошел сельский сход с полутора тысячами участников, которые вечером перекрыли федеральную трассу М5 «Урал» — к ночи их оттеснил ОМОН и движение возобновили. «Пензаинформ» называло причиной акции — бездействие властей: полицейский до этого объявлял участникам схода, что по делу никого не задержали, а также отрицал смерть участника драки.

Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня, когда несколько местных жителей и цыгане подрались с использованием ножей и топоров, пятерых человек госпитализировали. Следствие называло это бытовым конфликтом, очевидцы говорили местным СМИ, что драка началась из-за слухов, что цыгане якобы пытались изнасиловать ребенка.