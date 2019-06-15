Гонконг приостановил рассмотрение поправок об экстрадиции в Китай после массовых протестов

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о том, что рассмотрение поправок в закон об экстрадиции приостановят на неопределенный срок. На улицы города выходили около миллиона несогласных с законом.

«После изучения проблемы на протяжении двух дней я решила приостановить рассмотрение <..> У нас есть две цели: случай с [совершенным гражданином Гонконга] убийством в Тайване и пробелы в законодательстве. Первую мы, может, и не достигнем, но устранить лазейки мы по-прежнему должны. По это причине отзывать законопроект окончательно я не считаю необходимым», — заявила Лэм (цитата по South China Morning Post).

Несколько дней назад второе чтение проекта, внесенного самой Лэм, отложил парламент, назначенное на 20 июня третье окончательное чтение также отменили. Это произошло на фоне массовых протестов, которые полиция разгоняла резиновыми пулями и слезоточивым газом. Лэм назвала их действия «адекватными», поскольку «на кадрах трансляций было видно применение к ним демонстрантами опасного оружия».

Поправки Лэм предполагают выдачу подозреваемых по уголовным делам в государства, с которым у Гонконга нет специального соглашения (есть только с 20 странами). Таким образом власти смогут экстрадировать граждан в Китай, Макао и Тайвань. В Human Rights Watch отмечали, что это может затронуть правозащитников, активистов и журналистов.

Меру власти объясняют т.н. «тайваньским кейсом»: Гонконг ранее не смог выдать Тайваню своего гражданина, который в 2017 году убил там находившуюся на отдыхе беременную женщину, и его приговорили к 2,5 годам тюрьмы по другому делу об отмывании денег.